ADR, de Carolis: fortemente impegnati in efficienza energetica

(Teleborsa) - "Quale principale aeroporto italiano, siamo fortemente coinvolti e impegnati nell'efficienza energetica dei sistemi aeroportuali", ha dichiarato, Amministratore Delegato di) nel corso del 29° Congresso Annuale e Assemblea Generale tenutasi a Cipro da. In tale occasione l'Associazione dei gestori aeroportuali europei ha sottoscritto l'"Aderendo alla, ADR si impegna a migliorare le prestazioni energetiche dell'aeroporto - spiega de Carolis - . Siamo già impegnati in questo processo:. Siamo l'aeroporto al mondo e la prima azienda in Italia ad aver aderito al programma EP100 della 'The Climate Group', associazione che riunisce un gruppo crescente di aziende energeticamente efficienti impegnate a utilizzare l'energia in modo più produttivo, a ridurre le emissioni di gas serra e ad accelerare un'economia pulita".