AdR, Cyprus Airways lancia nuova tratta Roma-Larnaca da estate 2020

(Teleborsa) - Cyprus Airways annuncia il lancio della nuova tratta da Roma a Larnaca a partire dall'estate 2020 con due voli settimanali che andranno a far parte delle nuove rotte annunciate dalla compagnia aerea cipriota. I voli saranno operativi a partire dal 13 giugno, ogni mercoledì e sabato.



Quello di Roma è il secondo aeroporto italiano in cui opererà Cyprus Airways, dopo che il mese scorso la Compagnia ha annunciato l'aggiunta di Verona alla sua rete in continua espansione.



"Siamo entusiasti di aggiungere Roma alla nostra rete e siamo sicuri che sarà una scelta popolare tra i viaggiatori ciprioti; inoltre, contribuirà all'aumento dei turisti provenienti dall'Italia", ha dichiarato Natalia Popova, Direttore commerciale di Cyprus Airways. © RIPRODUZIONE RISERVATA