ADR, Bassato: "Vertiporti potranno integrarsi con infrastrutture aeroportuali e urbane"

(Teleborsa) - E' stato inaugurato oggi all'aeroporto di Fiumicino, con l'atterraggio del primo velivolo elettrico nato dalla. Un esempio di mobilità sostenibile pe run futuro non troppo lontano. E' quanto affermato da, Chief Aviation Officer"Diciamo che entro qualche anno potremo portare i passeggeri dall'aeroporto al centro città, alla stazione Termini, usando la terza dimensione e quindi volando, in maniera sicura e sostenibile"."Quando Volocopter, il nostro partner per il velivolo, si certificherà, qualche mese dopo, fra le prime città al mondo ad essere servita, anche per servizi commerciali".A proposito dell', Bassato ha spiegato che i vertiporti "aeroportuali e con le piste di volo dell'aeroporto. Dovranno poi integrarsi con le infrastrutture della"."Sono infrastrutture che, dal punto di vista normativo, stanno prendendo una loro configurazione. Sono infrastrutture, perché questi velivoli sono agili e possono operare in direzione verticale in maniera abbastanza semplice., ma siamo confidenti che lo completeremo con i tempi ambiziosi che ci siamo dati".