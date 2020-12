© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriverà domani, sabato 19 dicembre, a Fiumicino, iloperato da. I voli, previsti tre volte a settimana, permetteranno ai passeggeri che viaggiano esclusivamente per motivi essenziali di evitare la quarantena fiduciaria di 14 giorni prevista all'arrivo in Italia, previo espletamento dei protocolli di screening prima e dopo il volo.L'Italia e lo scalo di Roma Fiumicino sono all'avanguardia nell'implementare i protocolli Covid-tested. L'è stato, infatti, unche vede un forte impegno da parte diaffinché tale modalità di viaggio si diffonda il più possibile. Ilin collaborazione cone il supporto dellae dell', è pioneristico nell'aprire un. Il volo di questo weekend segue il lancio, appena quattro giorni fa, di un simile programma di voli Covid-tested tra Atlanta e Amsterdam. Una strada, per Delta, verso la ripresa economica. "Dopo quasi un anno in cui i viaggi aerei si sono bloccati a livelli che non hanno precedenti nella storia, questi voli Covid-tested e senza quarantena rappresentano un vero impulso per il settore dell'aviazione, e un primo passo verso la riapertura delle nostre economie – ha commentato–. I primi vaccini cominciano ad essere distribuiti, ma finché essi non saranno ampiamente diffusi voli sperimentali come questi possono aprire la strada nell'istituire preziosi corridoi per il traffico aereo, proteggendo le comunità locali e garantendo una totale serenità ai nostri passeggeri e al nostro equipaggio quando sono in volo".Dello stesso avviso l'"Dopo aver lanciato questo nuovo protocollo di viaggio con Alitalia, siamo ora felici di ampliarlo con un leader globale qual è Delta Air Lines – ha affermato–. L'obiettivo di questa iniziativa rimane lo stesso: sperimentare soluzioni che garantiscano maggiore sicurezza e comfort ai passeggeri e che diventino un protocollo di viaggio permanente già per la stagione estiva 2021. Il nostro auspicio, quindi, è che i corridoi Covid-tested siano ulteriormente implementati, poiché li consideriamo un sistema efficace per garantire la sicurezza dei flussi di passeggeri e permettere il rilancio del traffico aereo, in particolare quello intercontinentale, strategico per il Paese e pesantemente colpito dalla pandemia di Covid-19".Nel dettaglio – spiegano Delta e AdR in una nota congiunta –, inclusi due test prima di partire. All'arrivo a Fiumicino, ai passeggeri verrà chiesto di recarsi nell'area di screening all'interno del terminal aeroportuale, dove il personale medico amministrerà loro un test antigenico rapido. Se il risultato sarà negativo, non dovranno sottoporsi a quarantena. Questo nuovo protocollo sarà a disposizione di tutti i cittadini statunitensi che hanno l'autorizzazione a entrare in Italia per motivi essenziali, come lavoro, salute e istruzione, così come dei cittadini italiani e dell'Unione Europea. Ai passeggeri che viaggeranno, invece, sul volo Covid-tested da Roma verso gli Stati Uniti verrà richiesto di sottoporsi a un test rapido a Fiumicino prima dell'imbarco, e di fornire alcune informazioni all'ingresso negli Stati Uniti a sostegno dei protocolli per il tracciamento dei contatti dei CDC. I residenti italiani ed europei continueranno ad essere soggetti alle restrizioni di viaggio verso gli Stati Uniti attualmente in vigore.Nel mese di settembre la, partner italiano di code share di Delta, ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle da Skytrax per i suoi protocolli sanitari anti-Covid. L'aeroporto di Fiumicino è stato, inoltre, recentemente nominato "Best Hub Aeroportuale Europeo" per il terzo anno consecutivo da Airports Council International.