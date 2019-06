AdP presenta al Salone di Parigi Le Bourget il progetto spazioporto di Grottaglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande interesse ha riscosso ilpresentato daIl Direttore Generale, di ADP,, e il Direttore Progetti Speciali e Sviluppo Business, Patrizio Summa, hanno presentato il progetto che rientra nel Programma strategico per l'internazionalizzazione 2019-2020 della Regione Puglia, in collaborazione con la Sezione Internazionalizzazione della Regione, il DTA e con il supporto tecnico di Puglia Sviluppo S.p.A."La presenza di Aeroporti di Puglia al Salone aeronautico di Parigi ha costituitoper presentare a una qualificata platea internazionale di investitori e potenziali partner industriali, l'ambizioso progetto che vede l'aeroporto di– e la Puglia – qualee di attrazione di investimenti di un settore di grande prospettiva economica", ha dichiaratoIl Presidente ha ricordato che "è fondamentale ildella, dell'e delattorno a unache metta insieme le sfide dell'innovazione in un settore di frontiera come quello aerospaziale, operando in un contesto socio-economico e ambientale di grande potenzialità il cui potere attrattivo viene da tutti riconosciuto e apprezzato, in Italia e all'estero".Nel corso di incontri dedicati all'attrazione di investimenti e alle opportunità di business dell'e della, con l'ed, e con il, il piano di sviluppo dell'aeroporto di Grottaglie è stato illustrato a potenziali investitori, partner industriali e a numerose delegazioni internazionali. Sviluppo che fa perno su Regione Puglia ed ENAC che possono costituire un importante elemento propulsivo di politica economica, sicura fonte di domanda pubblica di soluzioni innovative in vari campi come l'agricoltura di precisione, monitoraggio del territorio, servizi di emergenza e protezione civile.Nell'ambito dell'Accordo di cooperazione tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto tecnologico Aerospaziale, volto a rafforzare la competitività della filiera dell'aerospazio in Puglia, è statache collochi l'aeroporto nel panorama globale dell'aerospazio e favorisca l'incontro tra le "eccellenze aerospaziali", i buyer internazionali ed il territorio pugliese.