AdP, Air Dolomiti amplia offerte ritorna a volare sulla Puglia

(Teleborsa) -torna a volare sullaLa compagnia aerea italiana delha annunciato un nuovo collegamento domestico con partenza dall'e arrivo aa partireQuesta destinazione – si legge in una nota – si aggiunge ai voli domestici già annunciati daperIl volo sarà operativo ilcon i seguentipartenza da Firenze alle ore 11:55 con arrivo a Bari alle 13:10 e ripartenza dall'aeroporto pugliese alle 13:50 con arrivo in Toscana alle 15:05. Per questo volo la Compagnia proponetasse e supplementi inclusi. In fase di prenotazione, tramite il sito internet, sarà possibile bloccare la tariffa ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo. Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria è anche offerta ai viaggiatori la possibilità di modificare online o cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell'intero costo del biglietto entro sette giorni dalla data di partenza del volo."Speriamo in questo modo di dare un contributo alla ripresa del turismo nell'interesse di tutti gli operatori del settore e di aiutare i nostri connazionali a spostarsi in sicurezza" ha affermatocommentando l'introduzione dei nuovi collegamenti."Il collegamento aereo con Firenze – dichiara– è per tutti molto strategico perché rappresenta il segno tangibile della ripartenza del traffico domestico dopo la dura fase dell'emergenza Covid-19. Una ripartenza sicuramente graduale che ci vede ancora di più impegnati in una relazione importante con tante compagnie aeree e altri stakeholder. L'avvio di questa nuova tratta vuole alimentare soprattutto il traffico "incoming" con sicuri benefici sulla filiera turistica della Puglia".Soddisfazione anche da parte del. "Desidero personalmente ringraziare Joerg Eberhart, ad di Air Dolomiti, che ha creduto nel progetto di sperimentazione di controlli sanitari di Toscana Aeroporti e ha permesso di riaprire l'aeroporto e i voli. Un ringraziamento anche ad Aeroporti di Puglia con cui abbiamo condiviso la sperimentazione fin dall'inizio con un memorandum of understanding di collaborazione".