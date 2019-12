Adobe Systems festeggia i risultati trimestrali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Adobe Systems, che scambia in rialzo del 4,46%.A fare da assist alle azioni contribuisco i conti relativi al quarto trimestre. Il periodo si è chiuso con 851,9 milioni di utili, pari a 1,74 dollari per azione. L'EPS rettificato si è attestato a 2,29 dollari superiore ai 2,26 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono cresciuti del 21% annuo a 2,99 miliardi. Anche in questo caso sono superiori ai 2,97 miliardi indicati dal consensus.A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di Photoshop e Acrobat evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Adobe Systems rispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 322,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 315. L'equilibrata forza rialzista di Adobe è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 330,7.