Adobe paga pegno con guidance deludente

(Teleborsa) - Performance infelice per Adobe Systems, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

L'azienda di San Jose ha raggiunto un fatturato record nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 3 giugno 2022, ma ha fornito una guidance deludente per il trimestre in corso e per l'intero anno fiscale. "Abbiamo ottenuto un altro trimestre di ottimi risultati finanziari, con oltre 2 miliardi di dollari di flussi di cassa operativi a dimostrazione della forza dei flussi di entrate in crescita e della disciplina finanziaria di Adobe - ha affermato il CFO Dan Durn - Il nostro modello operativo continua ad alimentare una crescita costante, consentendo all'azienda di investire in soluzioni cloud leader di categoria e innovazioni emergenti che stanno guadagnando terreno sul mercato".

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P 100, evidenzia un rallentamento del trend del produttore di Photoshop e Acrobat rispetto all'S&P 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Analizzando lo scenario di Adobe Systems si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 351,4 USD. Prima resistenza a 369,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 339,4.