(Teleborsa) -, quindici anni dopo averlo acquisito nel 2006, punta a. La società ha comunicato di aver avviato un processo formale per la cessione, per concentrare i propri sforzi sull'ulteriore rafforzamento della posizione di leadership del marchio Adidas nel mercato globale degli articoli sportivi, e che darà ulteriori dettagli durante l'Investor and Media Day virtuale dell'azienda il 10 marzo."Le opportunità di crescita a lungo termine nel nostro settore sono molto attraenti, in particolare per i marchi sportivi iconici - ha affermato- Dopo un'attenta valutazione, siamo giunti alla conclusione che Reebok e Adidas saranno in grado di". "Lavoreremo diligentemente nei prossimi mesi per garantire un futuro di successo per il marchio Reebok e il team dietro di esso", ha aggiunto.Adidas ha acquisito Reebok nel 2006 per, con il marchio che è tornato alla redditività nel 2018 e ha ottenuto una crescita delle vendite del 2% nel 2019. Dal suo arrivo in Adidas nel 2016, il CEO Rorsted hapoco performanti, tagliato i costi e lasciato scadere alcuni accordi di licenzaLo scorso autunno la rivista economica tedesca Manager Magazin aveva scritto che tra i poteziali compratori di Reebok c'erano(che possiede i marchi Timberland e North Face) e il colosso cinese. Se Rorsted aveva sperato di ottenere circa 2,4 miliardi di dollari dalla vendita di Reebok prima della pandemia, ora accetterebbe anche una cifra minore, secondo Manager Magazin.