adidas taglia outlook 2022 su calo domanda in Cina e Occidente

(Teleborsa) - Il gruppo tedesco di abbigliamento sportivo Adidas hae ora prevede che i ricavi valutari neutrali aumenteranno a un tasso mid-single-digit, in calo rispetto a una percentuale mid- to high-single-digit, mentre il margine operativo è visto al 4%, in calo dal 7%.Le nuove prospettive dell'azienda tengono conto di "un, nonché di un significativo accumulo di scorte a seguito delladall'inizio di settembre, che dovrebbe portare a un aumento delle promozioni attività nel resto dell'anno". "Le nuove prospettive riflettono anche diversi costi una tantum che incidono sui risultati finali dell'azienda sia nel terzo che nel quarto trimestre dell'anno", si legge in una nota.Ledella società sono aumentate dell'11% a 6,408 miliardi di euro nel terzo trimestre. Il margine lordo è sceso di 1,0 punti percentuali a un livello del 49,1% e il margine operativo ha raggiunto l'8,8% durante il terzo trimestre (2021: 11,7%). L'delle operazioni continue è stato di 179 milioni di euro nel terzo trimestre (2021: 479 milioni di euro).