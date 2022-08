Adidas, CEO Rorsted lascia nel 2023. Iniziata ricerca successore

(Teleborsa) - Il gruppo tedesco di abbigliamento sportivo Adidas ha annunciato a sorpresa che cambierà CEO nel 2023. L'attuale CEO Kasper Rorsted e il Supervisory Board hanno "concordato di comune accordo" che Rorsted cederà la posizione di CEO nel corso del 2023. La ricerca di un successore è iniziata e il manager danese rimarrà alla guida del gruppo fino a che non sarà nominato. Prima di ricoprire il ruolo attuale, Rorsted è stato CEO di Henkel, multinazionale tedesca attiva nei settori della pulizia, bellezza e adesivi. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali presso aziende tecnologiche tra cui Hewlett-Packard, Compaq e Oracle.

"Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da diversi fattori esterni che hanno interrotto in modo significativo la nostra attività - ha detto Rorsted - Sono stati necessari enormi sforzi per superare queste sfide. Per questo consentire una ripartenza nel 2023 è la cosa giusta da fare, sia per l'azienda che per me personalmente".

"Dopo tre anni difficili, segnati dalle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 e dalle tensioni geopolitiche, è ora il momento giusto per avviare una transizione di CEO e aprire la strada alla ripartenza", ha ribadito anche Thomas Rabe, presidente del Supervisory Board.

"Vorremmo ringraziare Kasper per i suoi importanti risultati - ha aggiunto - Durante il suo mandato dal 2016 ha riposizionato strategicamente l'azienda e ha accelerato la sua trasformazione digitale. Sotto la guida di Kasper, Adidas ha notevolmente migliorato le sue capacità digitali e aumentato le sue vendite online di oltre cinque volte. In Nord America, il più grande mercato di articoli sportivi del mondo, Adidas ha raddoppiato le sue vendite".

