7 Maggio 2021

(Teleborsa) - Adidas ha rivisto al rialzo la guidance per il 2021 grazie allo "slancio del marchio" e a una "domanda più forte del previsto" nel primo trimestre. La società tedesca ora si aspetta che le vendite aumenteranno a un tasso "high-teens" durante l'anno, ovvero compreso tra il 15 e il 20%. Nello specifico, nel secondo trimestre Adidas prevede una significativa accelerazione dei ricavi, con le vendite in aumento di circa il 50%. La previsione del margine lordo per l'intero anno continua a essere di circa il 52%, mentre l'utile netto delle operazioni continue aumenterà a un livello compreso tra 1,25 miliardi di euro e 1,45 miliardi di euro (461 milioni di euro nel 2020).

La società ha registrato un utile netto di 502 milioni di euro per il primo trimestre di quest'anno, rispetto ai 26 milioni di euro del 2020. Le vendite della società sono aumentate del 27% nello stesso periodo. L'espansione del fatturato nel primo trimestre è stata trainata da aumenti in tutti i segmenti di mercato. Nei tre mercati strategici dell'azienda, le vendite sono aumentate a un tasso a tre cifre in Cina (+156%) e sono aumentate a una cifra alta sia in Nord America (+8%) che in EMEA (+8% ).

"Sebbene le incertezze esterne rimangano elevate, il 2021 sarà un anno di successi per Adidas - ha affermato il CEO Kasper Rorsted - I nostri inventari sono puliti e la nostra pipeline è piena di prodotti innovativi, che stanno riscontrando buoi risultati bene a livello globale. Il ritorno di grandi eventi sportivi ci dà l'opportunità di mostrare il nostro marchio di fronte a miliardi di consumatori e non vediamo l'ora di accoglierli nuovamente nei nostri negozi in tutte le parti del mondo. Di conseguenza, i nostri ricavi cresceranno ancora più velocemente del previsto quest'anno, guidati da forti aumenti delle vendite in tutti i mercati".