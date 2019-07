Adiconsum su sanzione Antitrust a gestori idrici: forniscano servizio secondo norme

(Teleborsa) - L'acqua è un servizio essenziale e la sua fornitura va gestita secondo le regole. A dichiararlo Adiconsum dopo la sanzione dell'Antitrust da 6 milioni e 800 mila euro a tre società di gestione del servizio idrico, Acea Ato5 S.p.A., Abbanoa S.p.A. e Publiacqua S.p.A., grazie anche alle segnalazioni di alcune sedi locali Adiconsum (Avellino e Sardegna), per aver violato una serie di norme a tutela dei consumatori, sancite dal Codice del Consumo.



Adiconsum, nel ringraziare l'Antitrust per il prezioso lavoro svolto, richiama gli Operatori idrici a gestire la fornitura di un servizio essenziale, qual è l'acqua, secondo le norme di legge vigenti, e a confrontarsi preventivamente con le Associazioni dei Consumatori per evitare multe alle aziende stesse e disagi ai cittadini-consumatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA