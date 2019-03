Addio cambio dell'ora: l'Europarlamento approva la proposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e con i. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione UE di abolire il passaggio dall'ora solare a quella legale con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni.Il provvedimento prevede che i, mentreIl voto degli eurodeputati ha quindi confermato la proposta della Commissione di abolire il cambio stagionale dell'ora, rinviando la data dal 2019 al 2021. I deputati chiedono inoltre che i Paesi UE e la Commissione coordinino le loro decisioni per garantire che l'applicazione di due fusi orari diversi (ora legale e ora solare) non abbia ripercussioni sul mercato interno.L'attuale direttiva sull'ora legale impone agli Stati membri UE il passaggio all'ora legale l'ultima domenica di marzo (cosa che per il 2019 avverrà domenica 31 marzo) e di tornare all'ora solare l'ultima domenica di ottobre.