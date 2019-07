Addio a Fernando Corbatò, inventore della password

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'età di 93 anni si è spento, l'inventore delle password di accesso e sicurezza e dei primi personal computer. A dare la notizia il New York Times: il noto ingegnere informatico si trovava in una casa di riposo a Newburyport, in Massachussets.Professore emerito di informatica del(Mit) di Boston, gli era stato attribuito nelil prestigioso premioNella sua lunga e prestigiosa carriera si era dedicato allo sviluppo dei sistemi di time-sharing ed è stato anche il pioniere del progetto chiamato, che consentiva a piùcontemporaneamente attraverso le linee telefoniche.Il suo lavoro sulportò alla creazione del personal computer - con relativa password - dal 1964 presso ilin collaborazione con i colossi dell'industria elettronica americana, in particolare