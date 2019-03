Ad Enav i servizi meteo sull'aeroporto di Pantelleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da oggi saràIl passaggio di consegne rientra nell'ambito del, coordinato dall'ENAC in qualità di autorità per l'aviazione civile, ed è stato concordato da un tavolo tecnico tra ENAC, la Forza Armata ed ENAV a seguito del cambio di status dell'aeroporto siciliano da militare a civile avvenuto nel 2016.Quello per lo scalo siciliano è ilnella fornitura del servizio meteorologico in circa cinque anni dopo gli aeroporti di Ciampino, Verona, Treviso, Brindisi, Rimini e Cagliari.Il passaggio dei servizi meteo è avvenuto in piena sicurezza e senza soluzione di continuità, in modo da non generare alcuna ripercussione sul traffico aereo dello scalo aeroportuale, grazie anche all'addestramento del personale meteo di ENAV, a cui ha contribuito l'Aeronautica Militare, si legge in una nota congiunta.