Acuity Brands festeggia la trimestrale

Martedì 4 Ottobre 2022, 16:45







(Teleborsa) - Brilla Acuity Brands, che passa di mano con un aumento del 6,26%.



Il gruppo di Atlanta ha chiuso il quarto trimestre con utili netti in crescita da 98,1 milioni, pari a 2,72 dollari per azione, a 115,4 milioni (3,48 dollari). Su base rettificata l'EPS si è attestato a 3,95 dollari contro i 3,61 dollari del consensus. I ricavi sono saliti del 12% a 1,11 miliardi, contro gli 1,08 miliardi stimati dagli analisti.



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Acuity Brands mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,79%, rispetto a +3,43% dell'indice del basket statunitense).

Lo status tecnico di medio periodo di Acuity Brands ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 172,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 179,5, mentre il primo supporto è stimato a 166,2.