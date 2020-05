Acsm-Agam, ok assemblea a bilancio e dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Acsm-Agam ha approvato all'unanimità il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo.Con voto unanime i soci hanno inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione ed ha deliberato lache verrà messo in pagamento il 24 giugno 2020 (data stacco cedola, numero 20, 22 giugno 2020 e record date 23 giugno 2020), secondo calendario di borsa.L'Assemblea ha inoltre provveduto adella società nominando un sindaco effettivo, in sostituzione di Annalisa Donesana, e un sindaco supplente. Il sindaco effettivo, Giovanni Casartelli, è stato nominato su proposta del socio Comunedi Como mentre il sindaco supplente, Antonella Lillo, è stato tratto dalla Lista di minoranza n.1.