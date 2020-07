Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,132. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,25%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,00%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,67%, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,04%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,52%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,46%, scambiando a 21.595 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (0%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,26%).In buona evidenza a Milano i comparti costruzioni (+1,55%), tecnologia (+1,00%) e alimentare (+0,75%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti beni industriali (-2,32%), materie prime (-0,95%) e chimico (-0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per Buzzi Unicem, che avanza di un discreto +1,85%.Ben comprata STMicroelectronics, che segna un forte rialzo dell'1,13%.Campari avanza dello 0,95%.Si muove in modesto rialzo Recordati, evidenziando un incremento dello 0,70%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -9,30%.Si concentrano le vendite su Interpump, che soffre un calo dell'1,78%.Vendite su DiaSorin, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per Banco BPM, che mostra una perdita dell'1,62%.di Milano, Cerved Group (+3,93%), Tinexta (+3,90%), Salini Impregilo (+3,59%) e Brunello Cucinelli (+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su doValue, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Sotto pressione IMA, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola Maire Tecnimont, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso El.En, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.