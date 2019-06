Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -affondata dalle. Così mentre Milano sconta le azioni giusficate dovute all'eccesso di debito da parte di Bruxelles,Jerome Powell, il quale si è visto aperto ad un possibile taglio dei tassi in caso di continua instabilità economica mondiale., ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con lo S&P-500 che evidenzia un incremento dello 0,41%.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.328,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,91%, scendendo fino a 51,39 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +275 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,52%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,09%, poco mosso Londra, che mostra un +0,06%, e Parigi avanza dello 0,51%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 22.081 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,78%), come il FTSE Italia Star (0,9%).In buona evidenza a Milano i comparti viaggi e intrattenimento (+2,22%), chimico (+1,87%) e beni per la casa (+1,73%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-3,37%), bancario (-1,59%) e assicurativo (-0,80%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+4,98%), Ferragamo (+3,33%), Atlantia (+2,37%) e Moncler (+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -3,38%.Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 3,20%.Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,91%.Scivola BPER, con un netto svantaggio dell'1,70%.Al Top tra le azioni italiane a, Biesse (+6,25%), Gima TT (+4,86%), Maire Tecnimont (+4,49%) e IMA (+3,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su doBank, che continua la seduta con -4,20%.Crolla Banca Ifis, con una flessione del 4,14%.In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Si muove in modesto rialzo Piovan, evidenziando un incremento dello 0,32%.