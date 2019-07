Acquisti su Circle dopo annuncio progetto europeo Fenix

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Circle, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,97%.La società ha annunciato stamane la propria partecipazione al progetto europeo "FENIX - A European Federated Network of Information eXchange in LogistiXStudy", che interverrà su n.9 corridoi europei logistici TEN-T e n.4 connessioni marittime attinenti alle Autostrade del Mare ("Motorways of the Sea") ricevendo contributi per Euro 1,3 milioni nel periodo 2019-2022.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Circle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Circle rispetto all'indice.Lo status tecnico di Circle mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,76 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,96. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,68.