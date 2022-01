Acquisti a piene mani su Tesla dopo dati positivi sulle consegne

(Teleborsa) - Spicca il volo l'azienda attiva nel settore automotive, che si attesta a 1.156,5, con un aumento del 9,44%. Il titolo Tesla beneficia del fatto di aver prodotto 305.840 auto e averne consegnate 308.600 nel quarto trimestre del 2021, registrando il miglior risultato della sua storia su tre mesi. La società fondata e diretta da Elon Musk ha quindi aperto il 2022 con una nota positiva, dopo tre mesi non semplici: le azioni avevano perso circa un quarto del loro valore dopo che il CEO aveva dichiarato, a inizio novembre, che avrebbe venduto il 10% della sua partecipazione nella società che ha fondato, se i suoi follower su Twitter fossero stati d'accordo. La settimana scorsa, inoltre, è emerso che Tesla dovrà richiamare oltre mezzo milione di veicoli tra Stati Uniti e Cina per alcuni difetti nelle auto.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.172 e successiva a quota 1.205,4. Supporto a 1.138,6.