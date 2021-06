Acquisti a piene mani su RH dopo trimestrale positiva

(Teleborsa) - Spicca il volo RH, che si attesta a 694,7, con un aumento del 13,63%. Il rivenditore di mobili per la casa, precedentemente noto come Restoration Hardware, ha registrato entrate e utili migliori del previsto nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il primo maggio. I ricavi sono aumentati del 78% a 860,8 di dollari nel periodo, mentre l'utile netto adjusted è cresciuto del 375% a 142,3 milioni di dollari. L'utile per azione è stato di 4,89 dollari, al di sopra dei 4,10 previsti dagli analisti.

Sulla base di questi risultati, la società ha rivisto al rialzo le proprie prospettive di crescita dei ricavi nell'anno fiscale 2021 a un intervallo compreso tra il 25% e il 30%, rispetto a una previsione precedente dal 15-20%. Ora RH prevede un margine operativo rettificato compreso tra 23,5% e 24,3%, con un aumento da 170 a 250 punti base rispetto alla stima precedente di 100-200 punti base.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 703,7 e successiva a quota 724,1. Supporto a 683,3.