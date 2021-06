(Teleborsa) - Spicca il volo Ford Motor, che si attesta a 15,91, con un aumento del 6,67%. A spingere il titolo della casa automobilistica di Detroit è l'annuncio ufficiale del lancio del nuovo pick-up compatto Maverick. Il veicolo sarà presentato l'8 giugno e potrebbe essere tra i pick-up più piccoli ed economici degli Stati Uniti. In questo modo potrebbe rispondere al bisogno di chi intende comprare un pick-up, ma non è disposto a spendere troppo denaro o usare un veicolo eccessivamente ingombrante.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 16,25 e successiva a quota 17,22. Supporto a 15,27.