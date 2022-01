Acquisti a piene mani su Ariston su avvio copertura analisti

Martedì 4 Gennaio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Spicca il volo Ariston Holding, che si attesta a 10,56, con un aumento del 3,94%. Il titolo del gruppo italiano, attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, beneficia di diversi giudizi degli analisti, che lo spingono su nuovi massimi dallo sbarco a Piazza Affari a fine novembre. Sia Goldman Sachs (target price 14,2 euro) che Equita hanno avviato la copertura con giudizio "Buy", mentre Citigroup ha avviato la copertura con giudizio "Neutral" e prezzo obiettivo a 10,75 euro.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 10,73 e successiva a quota 11,11. Supporto a 10,35.