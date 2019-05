Acquirente Unico, Péruzy: troppe partite aperte. E' ora di agire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le sfide poste dalla transizione energetica, dalla diffusione delle tecnologie digitali e dagli ambiziosi obiettivi ambientali europei hanno cambiato lo scenario del mercato dell'energia elettrica."A vent'anni dalla liberalizzazione, il nostro settore vive una stasi ee il Governo è stato più volte sollecitato a prendere una posizione, non solo dagli operatori ma dal Parlamento e dalla stessa maggioranza che lo sostiene - afferma, Presidente e AD di, intervenendo al convegno "Il mercato dell'energia elettrica a venti anni dalla liberalizzazione" -. Il nodo della povertà energetica deve essere affrontato e in questo il bonus automatico è una soluzione che deve essere considerata, insieme anche a misure di, che è cruciale per assicurare maggiore trasparenza e concorrenza nel mercato liberalizzato"."La legge Bersani – continua Péruzy - ha avuto la capacità di disegnare con lungimiranza e in modo coerente il quadro completo entro cui ha funzionato e ha potuto svilupparsi il sistema elettrico italiano in questi vent'anni"."In questo contesto AU, creato proprio dalla 79/99, si è trasformato: non più solo ‘un acquirente unico' ma una vera e propria società di servizi a vantaggio di tutti gli attori del mercato, che dà attuazione alle direttive europee e talvolta le anticipa. Penso al Sistema Informativo Integrato, best practice italiana che suscita l'interesse e l'attenzione degli altri paesi europei; penso al comparatore pubblico di offerte che soddisfa i requisiti fissati dalle recenti direttive; alla procedura di conciliazione terza e gratuita dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, attuativa della direttiva ADR. Infine – conclude - la Società sta lavorando ad un progetto europeo per la definizione di ‘consumatore vulnerabile' e rilascerà a Luglio il Portale Consumi, a cui tutti potranno accedere per avere informazioni sui propri consumi e sulle proprie situazioni contrattuali".