Acquirente Unico lancia il suo nuovo Portale Consumi

(Teleborsa) - Una semplificazione importante, quella permessa da Acquirente Unico, che permetterà ai consumatori di verificare lo stato della propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito. Dal 1° luglio, partirà il nuovo Portale Consumi sul sito www.consumienergia.it e accedendo all'area privata.



Nel portale saranno presenti informazioni dettagliate riguardanti le forniture di energia elettrica e di gas,. Sarà possibile visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vedere la bolletta. Il Portale permetterà l'accesso contemporaneo di moltissimi utenti e la verifica in tempo reale di operazioni in corso sulla fornitura, come cambi di forniture o volture. © RIPRODUZIONE RISERVATA