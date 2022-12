Acquazzurra, ok a fusione per incorporazione controllata R10

Lunedì 12 Dicembre 2022, 20:45







(Teleborsa) - Acquazzurra, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, fa sapere che in data odierna è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata R10, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione di Acquazzurra e dall'Assemblea del Soci di R10 del 4 ottobre 2022.



La fusione - spiega la società in una nota - "non comporterà alcun aumento di capitale sociale della incorporante Acquazzurra essendo l'intero capitale sociale della incorporata interamente detenuto dalla incorporante".