Acqua, Arera: approvato metodo tariffe 2020-2023

(Teleborsa) -per portare verso gli standard nazionali chi è in ritardo e superare così ill'efficientamento dei costi operativi e delle gestioni, la valorizzazione della sostenibilità ambientale anche attraverso ile gli incentivi agli strumenti di misura dei consumi, per aumentare laSono i principi - comunicain una nota - a cui è ispirato il, deliberato daper il periodo 2020-2023, che inoltre colloca il settore a pieno titolo nell'economia circolare, premiando anche l'efficienza energetica e prevedendo incentivi per il risparmio e il riuso delle acque.Dopo un'ampia consultazione con i soggetti interessati – che negli ultimi tre mesi ha coinvolto, oltre al Ministero dell'Ambiente, società, enti d'ambito, consigli di bacino, consorzi, agenzie territoriali, associazioni, osservatori ed enti locali - prosegue la nota - con la delibera 580/2019/R/IDR del 27 dicembre, Arera ha approvato ilmantenendo stabilità e certezza nei criteri guida, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012.a chi, a qualunque titolo, gestisca il servizio idrico sul territorio nazionale (che si tratti di aziende o di gestioni in economia degli enti locali)e sono previste delle