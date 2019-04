Acotel, l'Assemblea approva il bilancio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Acotel Group S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione presso la sede sociale di Roma, ha approvato in seduta ordinaria il progetto di bilancio d'esercizio ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.Nel corso del 2018 il Gruppo attivo nell'intrattenimento digitale, nelle telecomunicazioni, nei servizi a valore aggiunto, nella sicurezza, nei servizi di monitoraggio dei consumi energetici e nei servizi per la pubblicità interattiva, ha conseguito, in diminuzione del 55% rispetto ai circa 11,1 milioni di euro dell'esercizio precedente.Con riferimento alla redditività,(-6,0 milioni di euro nel 2017). Al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni di valore delle attività non correnti (0,6 milioni di euro), il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per 4,7 milioni di euro (-9,8 milioni di euro nell'esercizio precedente).Per effetto della gestione finanziaria e della stima delle imposte (entrambi in sostanziale pareggio), del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (-1,1 milione di euro), riconducibile essenzialmente ai risultati economici derivanti dall'operazione di aumento di capitale della Bucksene Inc.,(-6,5 milioni di euro nel 2017).in diminuzione (-30%) rispetto ai 4,8 milioni di euro del 31 dicembre 2017 in ragione dei risultati economici negativi subiti nell'esercizio dalle società del Gruppo.