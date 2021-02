© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'associazione mondiale degli aeroporti, ha conferitouno speciale riconoscimento nell'ambito dell'iniziativa", con la quale riconosce gli aeroporti che hanno continuato a daree si sono impegnati a garantire che le loro istanze fossero ascoltate durante la pandemia COVID-19 nel 2020.ACI World ha riconosciuto che l'Aeroporto di Milano Bergamo ha compiutodei passeggeri attraverso il programma diaeroportuale, consentendo di acquisire le richieste e comprenderne le esigenze.Voice of the Customer è un riconoscimento che ACI World ha aggiunto ai premi annuali per la qualità del servizio aeroportuale, sulla base del programma specifico introdotto nel 2006 e attesta l'impegno degli aeroporti di tutto il mondo per migliorare continuamente l'esperienza dei passeggeri.