ACI e IATA sollecitano stop restrizioni vaccinati. A Fiumicino nuove regole per arrivi da Ue

(Teleborsa) - L'Airport Council international (ACI) e l'International Air Transport Association (IATA), le due massime autorità del trasporto aereo, sollecitano i governi a "revocare tutte le restrizioni" per chi è "vaccinato o guarito" ed in possesso di un certificato Covid valido.

La richiesta è in inea con il "nuovo regime per i viaggi" entrato in vigore all'interno dell'Ue a partire da oggi, che si basa sullo stato di salute dei viaggiatori, piuttosto che sulla situazione epidemiologica del Paese d'origine.

In effetti, una ricerca indipendente condotta in Finlandia e in Italia dimostra la validità dell'approccio incentrato sul viaggiatore e l'inefficienza delle restrizioni imposte dai paesi europei. ACI e IATA presentano i risultati della nuova analisi prodotta da Oxera ed Edge Health, secondo cui i requisiti dei test pre-partenza sono inefficaci nell'arrestare o addirittura limitare la diffusione della variante Omicron.

"L'analisi delle restrizioni ai test imposte dall'Italia e dalla Finlandia, rispettivamente il 16 dicembre e il 28 dicembre 2021, a tutti i viaggiatori in arrivo – si sottolinea - non ha apportato differenze distinguibili alla trasmissione di casi di Omicron in quei paesi. Al contrario, l'impatto di queste restrizioni, e in particolare le limitazioni alla libera circolazione delle persone, ha comportato notevoli e inutili difficoltà economiche, non solo per i settori dei viaggi e del turismo e della loro forza lavoro, ma per l'intera economia europea".

Nel frattempo, sono scattate oggi all'aeroporto di Fiumicino nuove regole, che disciplinano e semplificano l'ingresso in Italia dall'UE, come previsto dall'ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso 26 gennaio. Tali regole prevedono solo l'obbligo di presentazione del Green Pass, senza il tampone, per spostarsi tra gli Stati membri inseriti nell'elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

E grazie all'ampliamento dei corridoi turistici Covid free si sono inoltre aggiunte altre sei destinazioni - Cuba, Singapore, Turchia, Phuket, Oman e Polinesia francese - alle mete visitabili con Travel Pass emesso dall'operatore turistico italiano e incluso nel pacchetto viaggio acquistato (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto limitatamente a Sharm El Sheikh e Marsa Alam).