ACEA, via libera CdA a emissione bond per massimi 500 milioni euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha autorizzato la possibile emissione, di uno o più prestiti obbligazionari, non subordinati, per un controvalore complessivo nominale fino a un massimo di 500 milioni di euro, da emettere, tenendo conto delle condizioni di mercato, nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).



Il prestito, rivolto a investitori istituzionali italiani e esteri, con esclusione degli Stati Uniti, è destinato alla quotazione presso la Borsa di Lussemburgo, entro il 31 dicembre 2019.



Il CdA di ACEA ha inoltre verificato i requisiti di indipendenza dell'amministratore Maria Verbena Sterpetti, nominata dall'Assemblea dei Soci del 17 aprile 2019 ed ha preso atto della verifica condotta dal Collegio Sindacale circa la sussistenza, in capo allo stesso organo, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.



