Acea, utile semestre a 143 milioni. Rivede al rialzo guidance

(Teleborsa) - Acea chiude il primo semestre 2019 con un risultato netto di 143 milioni di euro, in linea rispetto allo stesso periodo del 2018. Il risultato netto, nel primo semestre 2018, "aveva tuttavia beneficiato, per 9 milioni di euro, del provento relativo all'acquisizione del Gruppo TWS. Al netto di questo effetto il risultato del primo semestre dell'anno registra un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2018".netti consolidati sono pari a 1,6 miliardi in crescita di 99 milioni (+7%) rispetto a quelli del primo semestre 2018. Tale incremento - spiega la società - è principalmente ascrivibile ai ricavi registrati dal sevizio idrico integrato (+118 milioni di euro), in particolare a seguito del consolidamento integrale di Gori per 92 milioni di euro (nel primo semestre 2018 la Società era consolidata a patrimonio netto).Illordo consolidato passa da 450 milioni di euro del primo semestre 2018 a 503 milioni di euro dello stesso periodo del 2019, registrando una crescita di 53 milioni di euro pari a un incremento del 12%. Glisono stati pari a 342 milioni (+21% rispetto al primo semestre 2018).L'netto è di 2.842 milioni di euro (2.568 milioni al 31 dicembre 2018).: aumento dell'Ebitda maggiore uguale al 7% rispetto al 2018; confermati gliin crescita di oltre il 10% rispetto al 2018; confermatoa fine anno tra 2,85 miliardi e 2,95 miliardi di Euro.