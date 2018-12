Acea nuovo partner della fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Il gruppo Acea entra come nuovo partner e membro nella fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Al fianco della Fondazione la multiutility fornirà il proprio supporto all'attività di promozione della cultura ed in particolare della musica lirica e della danza classica.



«Con emozione stiamo per raccontarvi una bella novità. Il settore delle fondazioni lirico sinfoniche non ha vissuto un periodo molto semplice negli ultimi anni. Oggi siamo qui a raccontare una storia diversa. L'opera di Roma sta andando in controtendenza. Oggi presentiamo il nuovo socio Acea che entra nella famiglia dell'Opera diventando un partner strategico». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA