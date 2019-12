ACEA, si dimette consigliere Rossignol

(Teleborsa) - Il CdA di ACEA ha preso atto delle dimissioni, per sopravvenute ragioni di natura professionale, di Fabrice Rossignol dalla carica di Consigliere di Amministrazione e, su indicazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha altresì proceduto a nominare per cooptazione Diane Galbe, nuovo amministratore in sostituzione del dimissionario.



Lo fa sapere la stessa società con una nota aggiungendo che il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ha verificato in capo al nuovo Consigliere Diane Galbe la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.



(Foto: American Public Power Association on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA