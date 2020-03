© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 con un, in crescita di 13 milioni di Euro rispetto al 2018. "Anche per il 2019 il Gruppo ACEA chiude un esercizio di cui si può essere davvero soddisfatti", ha affermato l'Amministratore Delegato. I risultati - ha aggiunto - sono "ottimi" e superano anche "la migliore guidance comunicata al mercato".consolidati si sono attestati a, in crescita di 158 milioni di Eurorispetto al 2018, principalmente a seguito dell'incremento dei ricavi del(+221 milioni di Euro).è passato a, registrando una crescita di 109 milioni di EuroGlirealizzati nel 2019 sono pari a, in sensibile crescita rispetto all'anno precedente (631 milioni di Euro), di cui circa l'81% destinati ad attività regolate. In dettaglio gli investimenti sono ripartiti tra: Idrico 380 milioni, Infrastrutture Energetiche 288 milioni, Commerciale e Trading 43 milioni, Ambiente 52 milioni, Estero 7 milioni, Ingegneria e Servizi 2milioni, Capogruppo 22 milioni.del Gruppo registra uncomplessivo pari adi Euro, passando da 2.568 milioni di Euro a fine 2018 a 3.063 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. Tale variazione èi del periodo e delle dinamiche del cash flow operativoPer quanto riguarda la, sono attesi risultati in ulteriore crescita, con unrispetto al 2019, in linea con il CAGR del Piano Industriale 2019-2022. Previstie con il Piano Industriale 2019-2022 ed un indebitamento finanziario netto, a fine 2020, tradi Euro.