Acea, perfezionata cessione a Equitix della maggioranza degli asset fotovoltaici

(Teleborsa) - Acea, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha perfezionato il closing dell'accordo con il Fondo britannico di investimento Equitix (annunciato a dicembre 2021) per la cessione di una quota di maggioranza di una holding fotovoltaica del gruppo ACEA in cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia. Con il closing, la società di nuova costituzione AE Sun Capital S.r.l. - partecipata al 60% da Equitix e al 40% da ACEA Produzione - ha acquisito da ACEA Produzione, la holding fotovoltaica del gruppo ACEA, titolare, tramite alcuni veicoli societari, di un portafoglio di impianti fotovoltaici, con una capacità installata complessiva pari a 105 MW, di cui 46 MW incentivati sulla base di differenti Conti Energia e 59 MW di nuova costruzione già connessi o in corso di connessione alla rete.

ACEA manterrà la gestione degli impianti attraverso contratti pluriennali con i veicoli della holding fotovoltaica relativi ad attività di operation & maintenance e asset management, spiega una nota. Il gruppo si impegna a ritirare l'energia prodotta dagli impianti di nuova costruzione sulla base di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA). AE Sun Capital, inoltre, ha la possibilità di valutare l'accesso ad una pipeline di impianti fotovoltaici fino a circa 500 MW in corso di sviluppo da parte di ACEA.