Acea, ok assemblea a bilancio 2019. Nomina nuovo CdA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Acea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e deliberato il pagamento di undi 0,78 Euro per azione.I soci hannoche resterà in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022.Nel nuovo CdA, che viene confermato nel numero di nove componenti, risultano eletti: Michaela Castelli, Giacomo Larocca, Giuseppe Gola, Gabriella Chiellino e Liliana Godino sulla base della lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di Acea che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 69,95% circa delle azioni ammesse al voto); Diane Galbe e Giovanni Giani sulla base della lista presentata dal Socio Suez SA, titolare di una partecipazione diretta del 10,85% del capitale sociale di Acea e di una indiretta del 12,48%, tramite la controllata Suez Italia; Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso sulla base della lista presentata dal Socio FINCAL, titolare del 2,676% del capitale sociale di Acea.