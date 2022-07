Acea, Massimiliano Pellegrini entra in CdA

Lunedì 18 Luglio 2022, 14:45







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Acea, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha nominato per cooptazione Massimiliano Pellegrini quale nuovo consigliere non esecutivo, in sostituzione del dimissionario Giovanni Giani. Pellegrini, che resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, non è in possesso dei requisiti di indipendenza e non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Acea.



Il CdA ha nominato Massimiliano Pellegrini componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e Francesca Menabuoni componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per l'Etica e la Sostenibilità nonché componente e Presidente del Comitato per il Territorio.