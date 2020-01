ACEA lancia bond a tasso fisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia ilnon subordinato,, per un importo complessivo nominale pari aeuro. Il prestito si inserisce nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi.Le Obbligazioni sonoitaliani e esteri e sarannopresso il mercato regolamentato della. Le condizioni definitive dell'offerta saranno determinate successivamente, in base all'esito dell'attività del collocamento (bookbuilding).saranno utilizzati perdella società e per sostenere gliindustriale.L'operazione di collocamento delle Obbligazioni sarà curata da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley & Co International, Société Générale, UniCredit Bank e UBI Banca. Le agenzie Moody's Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della Società rispettivamente pari a Baa2 (outlook stabile) eBBB+ (outlook stabile).