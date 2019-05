ACEA inaugura l'Innovation Day: AI e big data un'opportunità per il futuro

Ultimo aggiornamento: 15:02

(Teleborsa) -, una giornata dedicata alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale e all'utilizzo dei big data, supportato dall'esperienza della utility romana che negli ultimi due anni ha intrapreso un processo di innovazione costante in tutti i settori in cui opera (acqua, energia, ambiente e gas).L'evento ha messo a confronto imprese e startup che si sono confrontate sui temi dello sviluppo di soluzioni innovative all'insegna della sostenibilità.Ai lavori, che si sono aperti a Roma presso la sede di Spazio 900, hanno preso parte, oltre all'AD del Gruppo ACEA, il CEO di A2A,, il CEO di Terna, Luigi Ferraris, il CEO di Italgas, Paolo Gallo, il CEO di OpenFiber, Elisabetta Ripa, e il professor Vincenzo Loia, ordinario di Management & Innovation Systems all'Università di Salerno. I sei protagonisti hanno delineato gliche innovazione e intelligenza artificiale produrranno all'interno dell'economia e della società, soprattutto. L'idea per le imprese operanti nelle reti è quella di sfruttare le potenzialità offerte da intelligenza artificiale e big data guardando all'efficienza, alla sicurezza ed alla resilienza dei propri asset.Tra i progetti presentati dalla multiutility romana spicca il, con telecamere e sensori per monitorare la qualità dell'aria e le condizioni meteorologiche, oltre ai, utili a rilevare perdite nelle condotte deltermo riscaldamento, e una serie di strumenti ad alto valore tecnologico volti a garantire il monitoraggio in tempo reale di tutta la rete dei servizi aziendali. Presentati inoltre il, utilizzato per analizzare e monitorare l'enorme quantità di dati e informazioni provenienti dalla rete idrica e la nuova Sala di controllo digitale che telecontrolla in tempo reale oltre 1800 impianti e oltre 7000 km di rete idrica.