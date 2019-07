Acea entra nel comparto del trattamento plastiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ACEA ha perfezionato un accordo con la società DE.CO.RO. del gruppo Dentis Recycling, per l'acquisizione del 90% del capitale detenuto nella societàL'impianto, ubicato nella Provincia di Torino e convenzionato con il Consorzio Corepla, svolge dal 2004 attività di selezione e avvio al riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo, provenienti dalla raccolta differenziata urbana, in particolare, quella effettuata in Valle d'Aosta e Piemonte.L'accordo riconosce al venditore, per la quota residua del 10%, un'opzione put esercitabile entro 30 mesi dal closing al verificarsi diobiettivi legati alla performance dell'impianto.La Demap, a seguito dell'operazione, verrà consolidata da ACEA al 100%, con un contributo all'Ebitda previsto, su base annua, di circa 3,5 milioni di Euro.