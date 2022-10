Acea cresce nel settore del trattamento rifiuti: acquisito il 70% di Tecnoservizi

Martedì 4 Ottobre 2022, 12:30







(Teleborsa) - Acea Ambiente, società interamente controllata da ACEA SpA, ha perfezionato l'acquisizione del 70% del capitale di Tecnoservizi S.r.l., società attiva nel trattamento meccanico e nel recupero di rifiuti urbani differenziati (imballaggi misti, frazioni

monomateriale) e speciali non pericolosi.



La Società acquisita ha una capacità autorizzata di trattamento di 210 mila tonnellate annue e opera nella provincia di Roma, svolgendo attività di trasporto e smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, quali carta, plastica, legno, vetro, metallo ecc. provenienti dalla raccolta differenziata di Comuni, Enti e Industrie.



Il valore economico dell'operazione, in termini di Enterprise Value per il 100% della Società è di 21 milioni di Euro. Il prezzo corrisposto oggi per l'acquisizione è di 5,2 milioni di Euro e un'ulteriore quota a saldo del prezzo, pari a 1,6 milioni di Euro, verrà pagata nel secondo

semestre del 2025. L'EBITDA atteso a regime su base annua è di circa 4 milioni di Euro. Tecnoservizi sarà consolidata al 100% da ACEA.