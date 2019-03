Acea, cresce in Ue il mercato dei veicoli commerciali

(Teleborsa) - Le immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali sono cresciute del 4,7% a febbraio in Europa (paesi della Ue + paesi Efta) per un totale di 187.920 unità secondo i dati diffusi da Acea, l'associazione dei costruttori del Vecchio Continente.



Nei primi due mesi le vendite sono aumentate del 5,6%. Tra i paesi membri, si sono registrate ottime performance nelle immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali in Germania (+15,2%) e Francia (+7,1%) mentre la Spagna ha registrato una flessione (-3,8%). In Italia, sono stati immatricolati 17.331 veicoli commerciali con un incremento del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2018.







(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA