Acea conferma target, utile primo trimestre a 71 milioni

(Teleborsa) - Acea chiude il primo trimestre del 2020 con unrispetto al 2019 che aveva beneficiato di proventi non ripetibili per un totale di circa 6,5 milioni di euro. Al netto di tali effetti il risultato sarebbe in crescita del 2%.netti consolidati ammontano a 834 milioni, in lieve crescita rispetto agli 823 milioni del primo trimestre 2019 (+1%).L'Ebitda passa da 248 milioni di Euro, del 31 marzo 2019, a 276 milioni di Euro del 31 marzo 2020, registrando una crescita di 29 milioni di Euro (+12%), mentre l'Ebit si attesta a 137 milioni di euro (+3%).L'in sostanziale stabilità a 3.184 milioni di euro (3.063 milioni di euro al 31 dicembre 2019).e il valore degli investimenti realizzati in questi tre anni per assicurare la massima efficienza operativa delle nostre infrastrutture - ha commentato l'. Questo ha permesso di garantire la continuità nella gestione di servizi essenziali in tutti i territori in cui ACEA opera. Le caratteristiche del nostro business, la solidità della struttura finanziaria e la capacità gestionale delle nostre persone permettono di guardare con fiducia al futuro e digià comunicata al mercato".