Acea colloca con successo bond a tasso fisso

(Teleborsa) -ha completato con successo ilnon convertibile per un, con scadenza ile tasso dello. Il taglio unitario minimo è pari a 100 mila euro.Le Obbligazioni, il cui collocamento era stato annunciato ieri mattina, sono destinatedell'Euromercato. Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della, ricevendol'ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche. Le obbligazioni sono state collocate a unpari al, che implica un. La data diè stata fissata per il giornoL'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley & Co International, Société Générale, UniCredit Bank AG (B&D) e UBI Banca in qualità di Joint Bookrunners.È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's Investors Service attribuiscano alle +Obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.