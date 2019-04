Acea, assemblea approva bilancio e dividendo e stacca assegno di 77 milioni a Campidoglio

(Teleborsa) - L'assemblea di Acea ha approvato a maggioranza il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato 2018, che si è chiuso con un utile netto in crescita del 50% a 271 milioni di euro.



Approvata anche la proposta di destinazione del dividendo di 0,71 euro ad azione. Ciò implica, in base alle azioni in possesso, un dividendo di 77,11 milioni di euro per il Comune di Roma, che detiene il 51% del capitale. Al socio francese Suez viene corrisposta una cedola di 35,2 milioni con il 23,33% del capitale, mentre a Caltagirone vanno 7,56 milioni per il 5,07%del capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA