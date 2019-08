Acea acquisisce il 60% della Berg SpA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -La società è attiva nel trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti liquidi. Eneracque rimarrà come socio di minoranza e parteciperà alle gestione operativa della società., per il 100% della società,. La Berg, a seguito dell'operazione, verrà consolidata da ACEA integralmente, con un contributo all'EBITDA previsto, su"Questa operazione rappresenta unche pensiamo di realizzare attraverso sia l'acquisizione di nuovi impianti sia mettendo in campo ulteriori azioni di sviluppo. - Ha affermato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di ACEA - Riteniamo, inoltre, che, che opera in un territorio di riferimento del Gruppo come la provincia di Frosinone,."