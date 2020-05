Accordo UBI-Fincantieri per accesso al credito delle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di uno dei settori economicamente più strategici del Paese e consentire alle aziende del comparto della meccanica e della componentistica di mantenere il livello di competitività raggiunto sui mercati internazionali.È l'obiettivo dell'che consente, ai fornitori della filiera e delle società controllate direttamente da Fincantieri, digrazie a soluzioni agevolate.Grazie alla sinergia con, società del Gruppo UBI, sarà possibile per, permettendo così di cedere i crediti commerciali e ottenere liquidità per proseguire la propria attività imprenditoriale. Ildi euro.a favore del fornitore cedente e supporterà le imprese attraverso una consulenza strategica e un'offerta di credito innovativa per ottenerefar fronte alle esigenze dettate anche dal difficile contesto economico.L'accordo nasce per: montatori, impegnati nelle prestazioni di montaggio presso gli stabilimenti di Fincantieri; fornitori semplici, impegnati nella consegna di materie prime, semilavorati, componentistica; forniture di impiantistica, arredamenti e impianti complessi.del Paese e abbiamo deciso di intervenire tempestivamente, insieme ad un'azienda leader del settore come Fincantieri, per tutelare la competitività di un comparto strategico", ha commentato, Responsabile della divisione Corporate & Investment Banking di UBI Banca."La nostra banca è strutturata per adeguare le proprie strategie ai venti del mercato ed è in grado di supportare le aziende che devono reagire ad una nuova crisi economica globale", ha concluso Mandelli.